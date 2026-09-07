A- A+

Sport Sport acerta contratação do lateral-esquerdo Raí Lopes, que estava no futebol da Moldávia Aos 26 anos, jogador já passou por clubes como Fluminense e Remo, no futebol brasileiro

Enquanto corre atrás de um novo treinador, após a demissão de Gilmar Dal Pozzo, o Sport acertou, nesta segunda-feira (7), a contratação do lateral-esquerdo Raí Lopes. O jogador estava no Sheriff, da Moldávia, desde a temporada 2024/25. A transferência foi confirmada pelo clube europeu através das redes sociais.

"O FC Sheriff e o Sport Recife chegaram a um acordo sobre a transferência do lateral-esquerdo Raí Lopes. O brasileiro de 26 anos chegou ao nosso clube no inverno de 2025. Jogou 66 partidas oficiais pelo clube, onde marcou três gols. Venceu duas vezes a Taça da Moldávia", publicou o Sheriff.

"A equipe agradece a Raí pelo trabalho e esforço dedicados ao clube. Desejamos sorte ao jogador na sequência de sua carreira", seguiu.

No futebol brasileiro, Raí Lopes teve passagem pelo Americano-RJ, além de Fluminense, Bangu, Confiança, Remo e Novo Hamburgo-RS. No futebol europeu, ainda defendeu as cores do Dinamo Minsk, da Bielorússia. Pelo Sheriff, foram 55 partidas disputadas. O jogador marcou quatro gols e ajudou com duas assistências.

Busca por um lateral

O Sport resolveu buscar um lateral-esquerdo nesta janela de transferências, após a lesão de Felipinho. Então titular da posição, o camisa 56 se lesionou em 19 de agosto, no revés do Leão para o Avaí, em Florianópolis. O atleta teve que passar por cirurgia, após ter diagnosticada uma fratura e uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo.

À época, o Sport informou que o prazo de recuperação do jogador é de três meses. Único jogador da posição no elenco dirigido por Gilmar Dal Pozzo, Edson Lucas tem sido o titular nos últimos compromissos do clube na Série B do Brasileiro.

Veja também