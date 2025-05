A- A+

Futebol Sport acerta contratação do técnico Antônio Oliveira O treinador chega ao Recife nesta quinta-feira (8) e sua estreia deve acontecer diante do Cruzeiro, neste domingo (11), às 16h, na Ilha do Retiro, pela 8ª rodada da Série A

Cinco dias após anunciar a demissão de Pepa, o Sport está de técnico novo. Trata-se do também português António Oliveira, de 42 anos, que acertou os detalhes finais com o clube nesta quarta-feira (7). O vínculo do treinador com o time pernambucano será válido até o fim da atual temporada, com possibilidade de renovar por mais um ano, caso bata metas estipuladas no contrato.

O treinador chega ao Recife nesta quinta-feira (8) e sua estreia deve acontecer diante do Cruzeiro, neste domingo (11), às 16h, na Ilha do Retiro, pela 8ª rodada da Série A. Para isso, ele precisa ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até esta sexta-feira (9).

Antes de chegar ao nome de António Oliveira, o Sport chegou a procurar o técnico Fábio Carille, que deixou recentemente o Vasco, mas a negociação não evoluiu. Tuca Ferretti, brasileiro multicampeão no México, se ofereceu ao clube, mas foi descartado pela diretoria.

O novo comandante rubro-negro chega com a missão de melhorar o desempenho do time durante a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Após sete rodadas disputadas, o Sport é o único time sem vencer e está afundado na lanterna da competição, com apenas dois pontos.

Além do Brasileirão, António também vai dirigir o Leão na Copa do Nordeste. A equipe está classificada para as quartas de final, que devem ser disputadas no próximo mês durante a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa.

António estava sem clube desde julho de 2024, após passagem pelo Corinthians. Pelo Alvinegro, ao longo dos cinco meses de trabalho, foram 29 jogos. No recorte, somou 13 vitórias, nove empates e sete derrotas. Um aproveitamento de 55%.

Ainda no futebol brasileiro, o treinador teve passagem de destaque pelo Cuiabá, em 2023. Ele pegou o Dourado em situação parecida com a do Sport, na 18ª colocação, na sétima rodada do Brasileiro daquele ano. Além de salvar o time do rebaixamento, classificou a equipe mato-grossense para a Sul-Americana do ano seguinte. No ano anterior, António já havia comandado o Cuiabá, mas saiu da equipe rumo ao Coritiba.

No atual elenco do Sport, António Oliveira vai reencontrar os laterais Matheus Alexandre e Igor Cariús, com quem trabalhou no Cuiabá. Além disso, terá a companhia dos compatriotas João Silva, Sérgio Oliveira e Gonçalo Paciência.

Veja também