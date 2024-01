A- A+

Novidade Sport acerta contratação por empréstimo do volante Fabricio Domínguez O vínculo do jogador de 25 anos com o Leão será até o final de 2024

Novidade no Leão. O Sport acertou a contratação do volante Fabricio Domínguez. O uruguaio de 25 anos estava pertence ao Racing, da Argentina, e chega ao clube pernambucano por empréstimo até o final de 2024. A informação foi divulgada no último sábado pelo jornalista argentino César Luis Merlo e confirmada pela reportagem da Folha de Pernambuco.

Apesar de pertencer ao Racing, Fabricio Domínguez disputou a última temporada pelo Argentinos Juniors. Foram 29 partidas em 2023 com nenhum gol marcado e duas assistências concedidas.

O volante foi formado nas categorias de base do Nacional-URU, porém só atuou profissionalmente em clubes argentinos. Além de Racing e Argentinos Juniors, ele já defendeu o Defensa y Justicia e o Tigre.

O jogador deve ser anunciado oficialmente ao longo da semana. Com a contratação de Fabricio, o Sport chega ao 11° reforço para 2024. O Leão ainda segue no mercado e deve buscar mais três ou quatro peças com ênfase para o setor ofensivo.

Confira os jogadores oficiliazados pelo Sport:

Goleiros: Caíque França e Thiago Couto

Lateral-direito: Lucas Ramon

Lateral-esquerdo: Riquelme

Zagueiro: Luciano Castán

Meia: Pedro Vilhena

Atacantes: Zé Roberto, Arthur Caíke, Pablo Dyego e Romarinho

