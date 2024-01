Sport acerta empréstimo de Denival ao Pouso Alegre-MG

A- A+

Pouco utilizado no Sport, o goleiro Denival teve seu destino definido nesta sexta-feira (5). Por empréstimo, o prata da casa leonino vai jogar pelo Pouso Alegre, de Minas Gerais. O anúncio foi feito pela equipe mineira nas redes sociais.

Neste ano, a equipe mineira disputará a Série D do Campeonato Brasileiro. No entanto, o vínculo de Denival dura até o fim do Campeonato Mineiro, na reta final de março. Em seguida, a tendência é que o jovem se reapresente ao clube pernambucano.

Com contrato até o fim deste ano com o Sport, Denival tem 23 anos e soma apenas uma partida profissional na meta leonina. Ela aconteceu durante o Estadual vencido pelo Leão no ano passado. Na oportunidade, o Rubro-negro goleou o Belo Jardim, por 6x1.

Depois de não ser aproveitado ao longo da temporada passada, neste ano viu o Sport se movimentar no mercado e anunciar a chegada de dois goleiros: Caíque França e Thiago Couto. Além disso, o Rubro-negro ainda renovou o empréstimo de Jordan junto ao Brusque.

