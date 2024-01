A- A+

Futebol Sport acerta empréstimo de Juan Xavier, de 21 anos, para o Botafogo-PB Não há opção de compra no contrato firmado entre as partes e o vínculo do atleta junto ao Leão é válido até 2026

A cessão temporária de Juan Xavier é vista pelo Sport como uma relevante etapa no processo de desenvolvimento do jogador – que é formado na base do Clube -, uma vez que apresentará vivências até então inéditas para o atleta.

