Futebol Sport acerta prorrogação contratual com o goleiro Dênis O atleta sofreu uma lesão no joelho e está passando por um processo de tratamento

O Sport comunicou nesta quinta (4) a prorrogação contratual com o goleiro Dênis. O novo vínculo foi ampliado até o dia 30 de abril. O atleta passou recentemente por uma cirurgia após sofrer uma lesão no joelho em novembro do ano passado e está em processo de tratamento, sendo acompanhado pelo departamento médico do clube.

O goleiro chegou ao Sport na metade de 2022 e acabou rompendo os ligamentos do joelho em um treinamento após ter feito apenas uma partida pelo Leão. Em 2023, Dênis se recuperou e assumiu a titularidade no segundo turno da Série B, no jogo contra o Botafogo-SP. Ele disputou dez partidas e sofreu 16 gols na temporada. Na reta final, perdeu a posição para Jordan.

