Sport oficializa renovação com o lateral-esquerdo Felipinho

A- A+

O Sport anunciou nesta terça-feira (12) a renovação contratual do lateral-esquerdo Felipinho. O clube rubro-negro exerceu a compra de 50% dos direitos econômicos do jogador e firmou contrato até o final de 2026.

Felipinho foi um dos destaques do Leão durante a última temporada, jogando em 49 partidas e tendo sete participações diretas em gols, sendo quatro gols marcados e três assistências. O jogador, que se mostrou ser um atleta polivalente, atuando na lateral e, por vezes, mais avançado, conquistou o Campeonato Pernambucano pelo Leão.

Felipinho pertencia ao Artsul-RJ e já teve passagens por Atlético-BA, Bahia, Sampaio Corrêa e ABC.

O jogador é o quarto atleta a ter seu contrato renovado para a próxima temporada. Antes de Felipinho, o clube já havia anunciado as permanências do goleiro Jordan, do zagueiro Alisson Cassiano e do volante Fabinho.

Veja também

Futebol Internacional Antes de se apresentar ao Barcelona, Vitor Roque se casa no civil em cerimônia íntima