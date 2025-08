A- A+

Futebol Sport acerta renovação de contrato do goleiro Davi O novo vínculo do atleta de 20 anos vai até 2027

O Sport anunciou nesta quinta-feira (31) a renovação contratual do goleiro Davi, de 20 anos. O novo vínculo do atleta, que antes se encerraria no início de 2026, passa a ser válido até dezembro de 2027.

Formado nas categorias de base do Sport, Davi chegou ao clube em 2021 para integrar o elenco Sub-17. Neste ano, o goleiro estreou pelo time profissional durante a disputa do Campeonato Estadual.

Temporada

O Sport é o lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro, com cinco pontos. Na próxima rodada, o Leão enfrenta o Bahia, sábado (2), na Ilha do Retiro.

