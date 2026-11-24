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Sport Sport acerta saída do meia Carlos de Pena Camisa 10 é o oitavo jogador a deixar o clube após o fim da temporada

Enquanto não define o próximo presidente, o Sport segue se movimentando através do comitê de transição. O grupo definiu que não irá renovar o contrato do meio-campo Carlos de Pena para a próxima temporada.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Pedro Maranhão e confirmada pela Folha de Pernambuco, nesta terça-feira (24).

A saída de Carlos de Pena é a oitava definida pelo comitê de transição. Na última quinta-feira (19), o grupo bateu o martelo sobre o fim da parceria com os laterais Claudinho, Edson Lucas e Raí Lopes, o volante Zé Gabriel, além dos atacantes Clayson, Dudu Teodora e Marlon Douglas.

Na próxima quinta-feira (26), novas definições devem acontecer, após a atual diretoria entregar um parecer financeiro para os dois grupos que vão disputar as eleições do dia 12 de dezembro. A permanência do técnico Mariano Soso, por exemplo, será debatida depois que as finanças sejam detalhadas.

Carlos de Pena no Sport

O uruguaio de 34 anos deixa o Leão da Ilha do Retiro após entrar em campo 38 vezes neste ano. Entre altos e baixos, o camisa 10 contribuiu com cinco gols e seis assistências. Durante a campanha da Série B, o armador foi utilizado em 23 ocasiões, marcando três vezes e assistindo em quatro oportunidades.

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