Futebol Sport aciona Justiça para reverter pena de dois jogos sem torcida no Pernambucano Clube foi punido em maio, por conta de objeto arremessado ao gramado da Ilha, em clássico contra o Náutico

Em comunicado divulgado na noite desta terça-feira (23), o Sport informou ter protocolado um pedido de conversão de uma pena de dois jogos sem público na próxima edição do Campeonato Pernambucano.

A condenação aconteceu em maio deste ano, através da Primeira Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE), em razão do lançamento de um objeto no campo da Ilha do Retiro, em 15 de fevereiro, durante Sport x Náutico, pelo Estadual.

“Agimos rápido assim que recebemos a informação e começamos a trabalhar para reverter a punição. Conseguimos protocolar o pedido já no fim da manhã desta segunda-feira”, afirmou Lucas Leite, vice-presidente jurídico rubro-negro, ao site oficial do clube.

À época da punição, a antiga gestão rubro-negra optou por não apresentar recurso para recorrer da sanção. Assim, a perda de mando de campo está prevista para ser cumprida nos dois primeiros jogos do Pernambucano 2026.

Em sua defesa, a nova diretoria rubro-negra comprova que além da atuação repressiva imediata na hora do ocorrido, o Sport buscou identificar os infratores junto aos órgãos de segurança pública, através das câmeras de monitoramento da Ilha.

