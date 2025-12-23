Sport aciona Justiça para reverter pena de dois jogos sem torcida no Pernambucano
Clube foi punido em maio, por conta de objeto arremessado ao gramado da Ilha, em clássico contra o Náutico
Em comunicado divulgado na noite desta terça-feira (23), o Sport informou ter protocolado um pedido de conversão de uma pena de dois jogos sem público na próxima edição do Campeonato Pernambucano.
A condenação aconteceu em maio deste ano, através da Primeira Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE), em razão do lançamento de um objeto no campo da Ilha do Retiro, em 15 de fevereiro, durante Sport x Náutico, pelo Estadual.
“Agimos rápido assim que recebemos a informação e começamos a trabalhar para reverter a punição. Conseguimos protocolar o pedido já no fim da manhã desta segunda-feira”, afirmou Lucas Leite, vice-presidente jurídico rubro-negro, ao site oficial do clube.
À época da punição, a antiga gestão rubro-negra optou por não apresentar recurso para recorrer da sanção. Assim, a perda de mando de campo está prevista para ser cumprida nos dois primeiros jogos do Pernambucano 2026.
Em sua defesa, a nova diretoria rubro-negra comprova que além da atuação repressiva imediata na hora do ocorrido, o Sport buscou identificar os infratores junto aos órgãos de segurança pública, através das câmeras de monitoramento da Ilha.