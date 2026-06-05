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Sport aciona STJD para apuração de infração disciplinar contra Hélio dos Anjos

Rubro-negro afirma ter imagens que comprovam agressão do treinador alvirrubro contra o meia rubro-negro

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Hélio dos Anjos, treinador do Náutico, é acusado pelo Sport de ter agredido o meia De Pena Hélio dos Anjos, treinador do Náutico, é acusado pelo Sport de ter agredido o meia De Pena  - Fotos: Rafael Vieira/CNC

O Sport  protocolou nesta sexta-feira (5) uma notícia de infração disciplinar à Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra o treinador do Náutico, Hélio dos Anjos. O Leão afirma ter imagens que confirmam a agressão do técnico ao meia Carlos de Pena. 
 

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A possível agressão teria acontecido após o apito final da partida realizada no último sábado (30/05), que terminou com a vitória rubro-negra por 2x0 em jogo válido pela pela 11° do Brasileirão 
Série B.

Carlos De Pena, meia do Sport Segundo o Sport, o clube tem evidências que o meia Carlos De Pena teria sido agredido pelo técnico alvirrubro - Foto: Paulo Paiva/Sport 

“Analisando as imagens de cenas ocorridas após o encerramento da partida, o Sport identificou agressão praticada pelo treinador do clube adversário contra Carlos De Pena. Diante das imagens que não deixam dúvidas a respeito da infração, o departamento jurídico do Leão acionou a procuradoria para apurar o caso e proceder com o processo disciplinar”, disse o Sport em nota.
 

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