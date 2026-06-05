A- A+

Futebol Pernambuco Sport aciona STJD para apuração de infração disciplinar contra Hélio dos Anjos Rubro-negro afirma ter imagens que comprovam agressão do treinador alvirrubro contra o meia rubro-negro

O Sport protocolou nesta sexta-feira (5) uma notícia de infração disciplinar à Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra o treinador do Náutico, Hélio dos Anjos. O Leão afirma ter imagens que confirmam a agressão do técnico ao meia Carlos de Pena.



A possível agressão teria acontecido após o apito final da partida realizada no último sábado (30/05), que terminou com a vitória rubro-negra por 2x0 em jogo válido pela pela 11° do Brasileirão

Série B.

Segundo o Sport, o clube tem evidências que o meia Carlos De Pena teria sido agredido pelo técnico alvirrubro - Foto: Paulo Paiva/Sport

“Analisando as imagens de cenas ocorridas após o encerramento da partida, o Sport identificou agressão praticada pelo treinador do clube adversário contra Carlos De Pena. Diante das imagens que não deixam dúvidas a respeito da infração, o departamento jurídico do Leão acionou a procuradoria para apurar o caso e proceder com o processo disciplinar”, disse o Sport em nota.



Veja também