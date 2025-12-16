Ter, 16 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça16/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Sport

Sport aciona Vitória na CNRD por multa envolvendo Thiago Couto; baianos não foram notificados

Goleiro atuou diante dos pernambucanos no último dia 23, após acordo entre os clubes

Reportar Erro
Thiago Couto durante treino do VitóriaThiago Couto durante treino do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Sport acionou o Vitória na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), nesta terça-feira (16), cobrando o pagamento de R$ 1,5 milhão do clube baiano pela utilização de Thiago Couto, na partida entre os times, no dia 23 de novembro. 

A informação foi divulgada pelo ge e confirmada pela Folha de Pernambuco no fim da tarde desta terça. Um dia após o jogo, o departamento jurídico do Sport notificou o clube baiano, com o objetivo de resolver de forma extrajudicial. Como o pagamento não foi realizado, o Rubro-negro da Ilha optou por acionar a CNRD. 

Leia também

• Branquinho parabeniza Matheus Souto Maior pela vitória na eleição do Sport

• Sport: Paulo Bivar parabeniza Matheus Souto Maior por vitória em eleição suplementar

• Com 795 votos, Matheus Souto Maior é eleito novo presidente do Sport

Procurado pela reportagem, o presidente do Vitória, Fábio Mota, afirmou desconhecer tal movimento do Sport. Contudo, o mandatário lembra ter feito um acordo com o agora ex-presidente, Yuri Romão, para abater uma dívida que o time pernambucano tem com os baianos, em relação ao empréstimo do atacante Léo Pereira. 

"Não fomos notificados. O Sport tem uma dívida com a gente pelo Léo Pereira, e a conversa era compensar a dívida de Léo Pereira pelo Thiago Couto, e o Vitória emprestar alguns jogadores para o Sport na Série B. Se o Sport acionou o Vitória, acabou a parceria e o Vitória vai acionar a dívida do Léo Pereira", relatou. 

Sem espaço no Sport, Thiago Couto foi para o Vitória por empréstimo na janela de transferências do meio da temporada, com vínculo até o fim deste ano. Na oportunidade, Gabriel Vasconcelos fez o caminho inverso e se destacou na meta do Sport. 

No confronto entre os times, no mês passado, ficou acordado entre Fábio Mota e Yuri Romão que Thiago Couto poderia atuar, desde que a dívida do Sport por Léo Pereira fosse abatida. Na ocasião, uma troca entre os goleiros também foi conversada, mas não houve consenso. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter