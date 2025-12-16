A- A+

Sport Sport aciona Vitória na CNRD por multa envolvendo Thiago Couto; baianos não foram notificados Goleiro atuou diante dos pernambucanos no último dia 23, após acordo entre os clubes

O Sport acionou o Vitória na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), nesta terça-feira (16), cobrando o pagamento de R$ 1,5 milhão do clube baiano pela utilização de Thiago Couto, na partida entre os times, no dia 23 de novembro.

A informação foi divulgada pelo ge e confirmada pela Folha de Pernambuco no fim da tarde desta terça. Um dia após o jogo, o departamento jurídico do Sport notificou o clube baiano, com o objetivo de resolver de forma extrajudicial. Como o pagamento não foi realizado, o Rubro-negro da Ilha optou por acionar a CNRD.

Procurado pela reportagem, o presidente do Vitória, Fábio Mota, afirmou desconhecer tal movimento do Sport. Contudo, o mandatário lembra ter feito um acordo com o agora ex-presidente, Yuri Romão, para abater uma dívida que o time pernambucano tem com os baianos, em relação ao empréstimo do atacante Léo Pereira.

"Não fomos notificados. O Sport tem uma dívida com a gente pelo Léo Pereira, e a conversa era compensar a dívida de Léo Pereira pelo Thiago Couto, e o Vitória emprestar alguns jogadores para o Sport na Série B. Se o Sport acionou o Vitória, acabou a parceria e o Vitória vai acionar a dívida do Léo Pereira", relatou.

Sem espaço no Sport, Thiago Couto foi para o Vitória por empréstimo na janela de transferências do meio da temporada, com vínculo até o fim deste ano. Na oportunidade, Gabriel Vasconcelos fez o caminho inverso e se destacou na meta do Sport.

No confronto entre os times, no mês passado, ficou acordado entre Fábio Mota e Yuri Romão que Thiago Couto poderia atuar, desde que a dívida do Sport por Léo Pereira fosse abatida. Na ocasião, uma troca entre os goleiros também foi conversada, mas não houve consenso.

