Futebol Sport acionará TJD-PE para ter torcida visitante no clássico contra o Náutico, nos Aflitos Clube solicitou presença dos rubro-negros no confronto, mas FPF vetou e Leão entrou com um pedido de liminar no Tribunal

Após a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) negar o pedido do Sport de ter a presença da torcida visitante no Clássico dos Clássicos contra o Náutico, domingo (18), nos Aflitos, pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano, o Leão entrou com um pedido de liminar no Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Pernambuco (TJD-PE) para reverter a decisão.

Em nota, o Sport informou que “busca esgotar todas as instâncias na expectativa de defender a presença do torcedor rubro-negro nesta nossa jornada de reconexão entre o Sport e a sua torcida”.





Entenda

O departamento jurídico do Sport solicitou à Federação Pernambucana de Futebol (FPF) que o clássico, previsto para acontecer apenas com torcida mandante (alvirrubros), tivesse a liberação também do público visitante (rubro-negros).

O clube alegou que a decisão atual de ter apenas torcida mandante nos clássicos locais configura “descumprimento aos termos do artigo 143 da Lei Federal nº 14.597/2023 (Lei Geral do Esporte) c\c o art. 128 do Regulamento Geral das Competições da Federação Pernambucana de Futebol – RGC – Temporada 2026.”

O Sport também reforçou que ”impedir a presença da torcida visitante no jogo é “violar um dos princípios mais caros do Direito Desportivo, qual seja, o princípio do equilíbrio na competição”.

Mesmo com o pedido, a FPF optou por manter a mesma decisão adotada em fevereiro do ano passado, com a liberação apenas do público mandante. Medida que começou após uma confusão no Clássico das Multidões entre Santa Cruz e Sport, no Arruda, com brigas das organizadas de ambos os clubes. Antes desse embate, o outro duelo envolvendo times do Trio de Ferro da Capital, entre Náutico e Santa Cruz, nos Aflitos, ocorreu com presença de alvirrubros e tricolores.

Em contrapartida, após a confusão, o clássico seguinte, entre Sport e Náutico, na Ilha do Retiro, teve apenas torcedores do Leão. Segundo a FPF, a possibilidade de clássicos com duas torcidas só será aceita nas finais do Pernambucano, em jogos ocorrendo na Arena de Pernambuco.

