Sport afirma ter recusado primeira proposta por Pedro Lima; presidente segue em Londres

A cada dia que passa, a ida do lateral-direito do Sport, Pedro Lima, para o futebol europeu, parece estar mais próxima. Nesta quarta-feira (29), em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, o diretor de futebol Raphael Campos afirmou que o clube pernambucano recusou uma primeira proposta feita pelo jovem revelado na Ilha do Retiro.

De acordo com o dirigente, as condições apresentadas não foram favoráveis ao que o Sport deseja para negociar sua principal revelação nos últimos anos. "O Sport foi procurado por clubes e foi nos oferecido uma proposta. Dadas as condições do contrato, a gente devolveu para que eles possam reformar essa proposta, uma vez que estava longe do que imaginamos. Está nesse estágio", contou o membro do comitê gestor.

Apesar de Raphael Campos não querer divulgar o nome do clube responsável por formalizar uma proposta ao Sport, o jornalista inglês Duncan Castles informou, na segunda-feira (27), que o Chelsea pretendia oferecer oito milhões de euros (R$ 45 milhões na cotação atual) para contar com o futebol de Pedro Lima.

A equipe da Inglaterra desponta como a principal interessada. Segundo Campos, porém, o presidente Yuri Romão segue em Londres sentando para conversar com outras equipes.

Além dos valores oferecidos, uma vontade do Sport é ter Pedro Lima até o fim da disputa da Série B. Entretanto, não está descartada a hipótese do lateral-direito deixar o clube ainda na janela do meio do ano. "Manter ele até o fim da temporada pode ser uma das condições. Mas uma negociação envolve vários fatores. Inclusive, quando se trata de um jogador latino, os europeus preferem que a ida aconteça no meio do ano pela questão climática, facilitando a adaptação", pontuou.

Em meio ao momento de especulações, Raphael Campos lamentou o fato do vazamento de informações, mas garante que o clube tem tentado blindar Pedro Lima, no intuito do atleta conseguir manter o foco dentro das quatro linhas. "Temos mantido ele alheio a isso. Foi até ruim essa informação ter vazado, pois mexe com a cabeça do atleta. Temos tentado fazer com que ele mantenha a confiança no trabalho. Não aconteceu nada ainda e temos um contrato muito bem amarrado com ele", finalizou.

