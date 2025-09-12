A- A+

Base Sport tem agenda de base no fim de semana com sub-13 e sub-15 pelo Pernambucano Sub-13 estreia pelo Pernambucano neste domingo (14); Sub-15 visita Ipojuca pela 2ª rodada

As equipes das categorias sub-15 e sub-13 do Sport entram em campo pelo Campeonato Pernambucano, neste final de semana.

Os atletas até 15 anos entram em campo pela 2ª rodada do estadual de base, fora de casa, contra o Ipojuca, neste sábado (13).

Já os mais novos, estreiam no domingo (14), em visita ao Vitória.



O Treinador do sub-13, João Barros, projetou a primeira partida dos garotos.

"Estamos com boas expectativas para iniciar essa disputa e cientes da responsabilidade. Fomos finalistas de todas as edições do Estadual da categoria até aqui e vamos dar tudo dentro de campo para conquistarmos mais um título", disse.

Atual campeão da categoria, o sub-15 chega embalado após vencer o América-PE por 4x1 na estreia, no último fim de semana, e busca mais um resultado positivo para seguir firme na defesa do título.

A equipe rubro-negra vem de uma sequência de bons desempenhos em jogos preparatórios e encara o Pernambucano como prioridade no calendário da categoria.

A disputa do estadual sub-13 representa mais um passo no processo de formação da categoria, que neste ano teve a oportunidade de disputar a segunda edição do World Football Festival, no Japão.

O Sport destaca que a participação internacional reforça o compromisso do clube em proporcionar experiências de alto nível em prol do desenvolvimento dos atletas.

Agenda da base do Sport no fim de semana:

13/09 - Ipojuca x Sport - 15h - Pernambucano sub-15

14/09 - Vitória x Sport - 10h - Pernambucano sub-13

Com informações de assessoria

