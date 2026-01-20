A- A+

Futebol Sport aguarda respostas do Coritiba sobre Clayson e Iury Castilho Italo Rodrigues, executivo de futebol do Leão, destacou que o clube ainda quer fechar com mais cinco peças

Os atacantes Clayson e Iury Castilho seguem no radar do Sport para 2026. De acordo com o executivo de futebol do clube, Italo Rodrigues, o Leão aguarda o posicionamento do Coritiba para se aproximar de um acerto com a dupla.









“Temos interesse nos atletas e fizemos proposta. Estão em negociação com o Sport e com o Coritiba, que detém os direitos federativos deles. Espero que seja um desfecho positivo, mas infelizmente não depende apenas da gente. Estamos fazendo um esforço porque acreditamos que são dois atletas que estão dentro do nosso perfil e que chegariam para somar”, afirmou, citando quantos jogadores o Leão ainda pretende trazer no primeiro ciclo de contratações.

“Ainda vamos buscar quatro, cinco peças. Acredito que, com os atletas que estão subindo do sub-20, vamos montar o time e seguir reavaliando. Não podemos simplesmente fazer tudo de uma vez e não ter como consertar. Isso se chama responsabilidade. Se tudo for feito muito rápido, vamos gerar um passivo para o clube. Não queremos isso. Já temos um pré-acerto com um atleta que só vem após o Estadual”, apontou.

No ano passado, Clayson disputou 22 jogos pelo Coritiba, sem gols marcados. Já Iury Castilho balançou as redes quatro vezes em 27 jogos pelo Coxa em 2025.

