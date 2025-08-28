Sport encerra negociações com Al-Jazira e Rodrigo Atencio segue no clube

A- A+

O Sport encerrou as negociações com um clube dos Emirados Árabes pelo meia Rodrigo Atencio. Com isso, o argentino seguirá no Leão e pode reforçar a equipe perante o Vasco, neste domingo (31), às 20h30, pela 22ª rodada do Brasileirão, na Ilha do Retiro.

Conforme apurou a reportagem, o time interessado em contar com o futebol do jogador de 23 anos era o Al-Jazira. Os valores oferecidos não agradaram a diretoria rubro-negra. No início do mês, o Leão também já havia recusado uma investida do Newell's Old Boys por Atencio.

Uma saída ainda não está descartada, mas diante da proximidade do fim da janela, a tendência é que Atencio fique no clube pelo menos até o término da temporada.

Vale lembrar, que para contar com o futebol do argentino, o Sport adquiriu 50% dos direitos econômicos do camisa 20 por R$ 12 milhões e com obrigação de adquirir mais 30%, caso o atleta atinja metas estipuladas em contrato. Elem tem vínculo até o fim de 2029.

Com a camisa do Sport, Rodrigo Atencio entrou em campo 18 vezes ao longo deste ano. São três gols marcados e uma assistência para o camisa 20. Sua última aparição foi diante do Bahia, no último dia 02, quando foi titular na vaga do então suspenso Lucas Lima.

