A- A+

Futebol Pernambucano Sport: Alexandre Silva enaltece postura dos garotos e avalia aprendizado do elenco sub-20 Técnico da base revelou que reuniões acontecerão ao decorrer da semana e alguns jogadores podem subir ao time principal

O Sport completou o ciclo de utilização dos jogadores da base no Pernambucano 2026, neste domingo (18). Apesar da goleada sofrida por 4x0, diante do Náutico, nos Aflitos, o técnico rubro-negro, Alexandre Silva, enxergou aprendizados e enalteceu a contribuição da garotada leonina.

“Não podemos deixar de mencionar todo o esforço dos atletas e tudo que a gente vivenciou de experiência, que foi fantástica para esses atletas, até porque no ano passado a gente conseguiu entregar alguns profissionais e três pontos, sendo campeão na sequência", começou.

"Esse ano a gente conseguiu fazer quatro pontos, que é algo importante para ser olhado também, como podemos conquistar o campeonato daqui para frente com o time principal", pontuou o treinador do sub-20.

Sobre o jogo, o comandante rubro-negro entendeu que o Sport conseguiu igualar melhor durante o primeiro tempo, mas a etapa complementar pesou e a superioridade do Náutico definiu o confronto.

“Acredito que a gente teve um pouquinho de dificuldade, principalmente pelo jogo de lado do Náutico, conseguimos até controlar um pouco no primeiro tempo, mas na etapa complementar perdemos a capacidade de pisar na bola e criar um sobrecarga defensiva, o que facilitou muito o jogo para eles", disse.



Outro aspecto citado pelo treinador foi o físico, que visivelmente algumas peças sentiram o cansaço na reta final do segundo tempo. “Creio que alguns sentem a questão física e a gente precisa aprender com esses jogos, acredito que foi um aprendizado para esses meninos e tenho certeza que muitos vão poder nos ajudar nessa campanha do Estadual".



A partir de agora, o Sport usará o seu time principal na disputa do Estadual. O primeiro jogo será nesta quarta-feira (21), contra o Decisão, em plena Ilha do Retiro. Alexandre confessou que tratará com o técnico do time princial, Roger Silva, sobre a possibilidade de alguns desses garotos subirem.

“Amanhã vamos tomar essa decisão, muitos desses jogadores vão poder serem utilizados na equipe principal. Acredito que no decorrer da semana as coisas vão ser definidas, mas o importante é que o time principal joga na quarta-feira", revelou.



Veja também