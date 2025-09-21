Dom, 21 de Setembro

Futebol

Sport: aliviado com a vitória, Daniel Paulista comemora equipe mais ligada nos momentos decisivos

Neste domingo (21), Leão afastou o fantasma de resultados ruins na Ilha do Retiro

Daniel Paulista celebrou a primeira vitória do Sport, em casa, na Série ADaniel Paulista celebrou a primeira vitória do Sport, em casa, na Série A - Foto: Paulo Paiva/Sport

O Sport conseguiu encontrar o caminho da sua primeira vitória, em casa, no Campeonato Brasileiro da Série A 2025. Dos resultados que não conseguiu sustentar no passado, aos sonhados três pontos como mandante, o técnico Daniel Paulista celebrou o time mais assertivo que colocou em campo contra o Corinthians na vitória por 1x0, neste domingo (21), na Ilha do Retiro. 

Além do aspecto de concentração ao longo dos mais de 90 minutos, o treinador rubro-negro também fez questão de ressaltar o comprometimento do time em campo, que lutou por cada duelo. O Leão teve dois empates em casa, contra Santos e São Paulo, que chegou a estar vencendo por 2x0, mas que cedeu o empate. 

“Vejo que em outros jogos, detalhes que a equipe não cometeu, principalmente, de erros de concentração no final de jogo, hoje não cometemos. Saímos com a vitória porque a equipe foi mais concentrada, controlamos o jogo, teve muita confusão também no final, mas mostrou-se um Sport aguerrido, que competiu muito dentro do jogo, acho que o torcedor reconheceu isso, não só na alegria do resultado, mas dentro de campo um time que se doou e esse é o DNA do clube", refletiu. 

Convidado a expressar o sentimento que tinha pela primeira vitória como mandante, o técnico ressaltou o alívio que jogar todo um peso fora.  "Deu tudo certo hoje. Acho que o momento é de alívio, sensação de leveza, acho que nós temos trabalhado muito para que os resultados pudessem aparecer de uma forma mais rápida", iniciou. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Nós precisamos melhorar na competição em termos de classificação, mas às vezes as coisas não acontecem da forma como a gente quer. No futebol, você pode treinar bem a semana toda, mas ainda assim não é garantia de vencer", disse. 

Mesmo com os três pontos conquistados, o Sport segue na lanterna da zona de rebaixamento, mas agora com 14 pontos. O Rubro-negro agora volta a campo no próximo sábado (27), às 16h, no Castelão, em clássico nordestino contra o Fortaleza, que é o atual vice-lanterna com 18 pontos.  
 

