A- A+

Copa do Nordeste De olho no Brasileiro, Sport perde para o Altos na Ilha do Retiro pela Copa do Nordeste Leão termina a fase de grupo do Nordestão com o segundo lugar do Grupo A

Prestes a estrear no Campeonato Brasileiro, o Sport voltou a tropeçar na Copa do Nordeste. Classificado de forma antecipada, o Rubro-negro sonhava com a primeira colocação do Grupo A para ter a vantagem de jogar, pelo menos, duas fases do mata-mata como mandante, mas acabou sendo derrotado pelo Altos, por 1x0, na Ilha do Retiro, na noite desta quarta-feira (26).

O resultado diante de pouco mais de 6 mil torcedores fez o Leão encerrar a fase de grupos em segundo lugar, com 12 pontos, três a menos que o Vitória. Ferroviário e Fortaleza foram os outros times classificados do Grupo A. O Jacaré, por sua vez, se despediu da competição em 6º, com nove pontos.

O jogo

Com o jogo contra o São Paulo, pela estreia do Brasileirão, batendo à porta, foram sete as modificações promovidas pelo técnico Pepa no Sport. Suspenso, o treinador português não esteve na beira do gramado. O time foi dirigido pelo auxiliar Samuel Azevedo.

Diante das mexidas, o Rubro-negro demorou a se achar na partida. Ainda por cima, abusando dos erros defensivos, foi castigado aos 15. Em lance confuso, a bola foi em direção a área leonina, a zaga cochilou e Cleiton foi derrubado por Caíque França. Com o pênalti marcado, Jhonathan deslocou o goleiro na cobrança e fez 1x0.

Em meio à pane no setor defensivo do Sport, a vantagem piauiense poderia ter sido ampliada logo em seguida. Em novo vacilo, Esquerdinha tentou encobrir Caíque França, mas mandou a bola para fora.

Sem criatividade, o Sport buscava quebrar as linhas de marcação girando a bola de um lado para o outro e se movimentando no ataque, mas as jogadas terminavam em cruzamentos, em sua maioria, rebatidos pela zaga do Altos. Em raras jogadas construídas, Pablo, em duas ocasiões, ficou no quase. Du Queiroz também teve sua oportunidade após invadir a área em velocidade. O chute, porém, foi por cima do gol.

Buscando ganhar em criação, Samuel Azevedo lançou Lucas Lima na vaga de Igor Cariús e puxou Barletta para fazer a lateral esquerda. Com uma verdadeira blitz, o Leão por pouco não empatou ainda no início do segundo tempo. Barletta cruzou e Domínguez acertou a trave. No rebote, Lucas Lima chutou firme e Careca mandou para escanteio.

Girando a bola de um lado para o outro buscando os espaços, o Sport viu Romarinho, ainda antes dos dez, ficar no quase. O chute do camisa 11 saiu rente o poste direito de Careca. Com dificuldade para infiltrar, o Rubro-negro viu Careca fazer defesa espetacular em finalização de fora da área de Sérgio Oliveira. Já nos acréscimos, após cruzamento, Paciência cabeceou para trás e Di Placido, com o gol aberto, isolou a última boa chance da partida.

Ficha do jogo

Sport 0

Caíque França; Di Placido, Antônio Carlos, Lucas Cunha e Igor Cariús (Lucas Lima); Du Queiroz, Fabricio Domínguez (Sérgio Oliveira) e Hyoran (Carlos Alberto); Chrystian Barletta, Romarinho (Lenny Lobato) e Pablo (Gonçalo Paciência). Auxiliar técnico: Samuel Azevedo.

Altos 1

Careca; Gean, Leandro Amorim, Sávio e Neto Borges; Digão (Leozídio), Jhonathan, Dieguinho (Luan), Esquerdinha (Wesley Pratti) e Felipe Sales (Ray); Cleiton Robozão (Samuel Rato). Auxiliar técnico: Jeferson Cirilo.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: José Magno Teixeira do Nascimento (RN)

Assistentes: Francisco de Assis da Hora e Edilene Freira da Silva (ambos do RN)

Gols: Jhonathan, aos 15' do 1T (ALT)

Cartões amarelos: Sávio, Neto, Wesley Pratti (ALT)

Público: 6.509 torcedores

Renda: R$ 148.500,00

Veja também