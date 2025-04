A- A+

Futebol feminino Sport encara o América-MG pelo Brasileirão Feminino neste domingo (27); veja onde assistir Equipes se enfrentam às 15h, na Ilha do Retiro

Buscando a primeira vitória na competição, o Sport recebe o América-MG neste domingo (27), às 15h, na Ilha do Retiro, pela sétima rodada do Brasileirão Feminino.

As Leoas atravessam um momento difícil na competição. Em seis jogos disputados até agora, somaram apenas um ponto, ocupando a 15ª colocação na tabela de classificação.

Apesar da fase ruim, uma vitória diante do América-MG pode tirar o time da zona de rebaixamento já nesta rodada.

Na última partida, o Sport foi derrotado pelo Fluminense por 2x0. Já o adversário, que tem seis pontos e aparece em 12º lugar, vem de uma derrota por 3x0 para o Cruzeiro, fora de casa.

Ingressos



Para o confronto deste domingo, o Sport disponibilizou ingressos no valor único de R$ 10. Sócios adimplentes têm acesso gratuito mediante check-in.

O setor reservado para a torcida rubro-negra será o das sociais, com entrada pelo portão 3. Já os torcedores visitantes ocuparão a arquibancada do placar, com acesso pelo portão 10.

Os bilhetes estão à venda na plataforma oficial do clube.

Onde assistir Sport x América-MG?



O duelo válido pela sétima rodada do Brasileirão terá transmissão ao vivo no canal do YouTube da TV Sport.

