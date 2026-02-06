A- A+

Sport Sport amplia contrato de Felipinho por mais uma temporada Antigo vínculo do lateral encerrava no fim deste ano

Tem jogador com contrato renovado no Sport. O lateral-esquerdo Felipinho teve o vínculo com o clube estendido por mais uma temporada. O atleta segue na Ilha do Retiro agora até o fim de 2027.

O antigo contrato do defensor com o Leão era válido até o término deste ano. A renovação já foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Contratado pelo Sport em 2023, Felipinho soma 98 partidas com a camisa rubro-negra. Ao todo, são cinco gols e quatro assistências. Neste início de ano, em quatro jogos, o lateral contribuiu com uma bola na rede e um passe para gol.

Na temporada passada, fora dos planos do clube, o jogador foi emprestado para o Juventude no início do ano. Posteriormente, vestiu as cores do Criciúma na disputa da Série B do Brasileiro. Em 2026, é peça fundamental do time dirigido por Roger Silva.

