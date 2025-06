A- A+

Sport Com investimento na casa dos R$ 15 milhões, Sport anuncia projeto de ampliação do CT Expectativa é que o clube inicie as obras ainda ao longo deste ano

O Sport anunciou, no fim da tarde desta quinta-feira (26), que estima fazer um investimento de R$ 15 milhões no CT José de Andrade Médicis, em Paulista. Segundo o clube, o projeto prevê uma estrutura moderna e completa, que vai conseguir atender as necessidades de todo o departamento de futebol rubro-negro. A expectativa é que as obras iniciem ainda neste ano.

Na última semana, o presidente Yuri Romão e o vice Raphael Campos se reuniram com um grupo formado por profissionais da construção civil, no intuito de viabilizar a obtenção do alvará de construção.

Um levantamento topográfico do terreno foi finalizado nos últimos dias, acompanhado pelo mapeamento das restrições ambientais da região do centro de treinamento. As informações, aliadas ao Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA), são fundamentais para o andamento do projeto.

“A ampliação do nosso Centro de Treinamento é um projeto fundamental da nossa gestão. Estamos investindo em estrutura e modernização. Um planejamento a longo prazo. Ter um dos maiores CTs do Brasil não é apenas motivo de orgulho, é uma ferramenta estratégica para o crescimento esportivo e institucional do Sport”, falou o presidente Yuri Romão ao site oficial rubro-negro.

De acordo com o Sport, a nova área construída será destinada ao futebol profissional masculino, de forma a ser ampliada a estrutura oferecida ao elenco principal. Ademais, o futebol feminino profissional e as categorias de base dos dois gêneros também serão contempladas com as novidades. No ano passado, inclusive, em meio à venda de Pedro Lima, o clube já vinha fazendo melhorias voltadas para as categorias inferiores.

Atualmente, o CT do Sport conta com nove hectares de área construída. Com a nova área, mais 14 hectares serão incorporados, totalizando 23 hectares. Entretanto, a implementação será feita em módulos. Na primeira etapa, aproximadamente dois mil metros quadrados serão construídos, além de toda a infraestrutura necessária como fornecimento de água, energia, estacionamento e espaços de vivência.

Alguns itens previstos no primeiro módulo

Dois campos oficiais de treinamento

Bloco administrativo moderno

Novo refeitório

Sala de imprensa e auditório

Estrutura de Saúde e Performance

Nova academia

Hotel para concentração do elenco e staff técnico

Veja também