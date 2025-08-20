A- A+

Sport Sport oficializa saídas de Antônio Carlos e Du Queiroz; Matheus Baraka é emprestado Rubro-negro segue promovendo mudanças em seu elenco após a intertemporada

O Sport oficializou, na manhã desta quarta-feira (20), as saídas do zagueiro Antônio Carlos e volante Du Queiroz do elenco rubro-negro.

Eles rescindiram seus contratos em comum acordo com o clube.

Os dois jogadores, aliás, já estão em novas equipes. Antônio Carlos acertou com o Houston Dynamo, dos Estados Unidos, e já atuou em dois jogos pelo time.

Já Du Queiroz retornou à Rússia e foi emprestado ao FK Orenburg para disputar a temporada 2025/2026.

Ambos os jogadores atuaram em 13 jogos pelo Leão e não marcaram nenhum gol.

Matheus Baraka é emprestado

O Sport também oficializou o empréstimo do zagueiro Matheus Baraka, revelado na base do clube, ao Vitória das Tabocas até novembro deste ano, para a disputa da Série A2 do Campeonato Pernambucano.

Este é o segundo empréstimo de Baraka neste ano. Antes do acerto com o Vitória, o defensor de 22 anos atuou pelo Águia de Marabá, do Pará, onde disputou 24 jogos e marcou dois gols.

"O Clube agradece aos atletas pelo período em que vestiram a camisa rubro-negra e deseja sucesso na sequência de suas carreiras", disse o Sport em nota.

