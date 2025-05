Sport: António Oliveira prega cautela com utilização de Rafael Thyere

A- A+

Considerado um dos líderes do elenco do Sport, o zagueiro Rafael Thyere ainda vive a expectativa de atuar pela primeira vez na temporada 2025. Recuperado de uma cirurgia de hérnia de disco, o defensor foi relacionado para as duas últimas partidas do Leão no Campeonato Brasileiro, diante de Ceará e Internacional, respectivamente, mas acabou não sendo acionado pelo técnico António Oliveira.

Após o empate em 1x1 com o Inter, na Ilha do Retiro, o treinador português foi questionado pela imprensa sobre ainda não ter utilizado o zagueiro. De acordo com António Oliveira, Thyere ainda necessita melhorar a questão física para ser acionado sem qualquer tipo de receio.

"Nós temos que ter alguma paciência com com um jogador que teve muito tempo parado. Agora é condicioná-lo para depois ser realmente uma aposta efetiva da comissão técnica. Tão simples quanto isso", iniciou António.

"Quando entendermos que ele estiver bem condicionado, independentemente de se está no banco, pode... Nesta altura, ele não consegue fazer 90 minutos. Portanto, nós temos que o condicionar da melhor forma, é um atleta que esteve um tempo grande parado. Temos que ter algum cuidado. Quando ele estiver bem condicionado, será mais uma alternativa para começar", seguiu.

A última vez que Rafael Thyere esteve em campo foi em 24 de novembro do ano passado, pela última rodada da Série B, contra o Santos. Na pré-temporada deste ano, o zagueiro fez trabalhos de fortalecimento muscular, com o objetivo de evitar lesões - que o prejudicaram em 2024. No fim de janeiro, chegou a ser relacionado para o duelo com o Central, pelo Pernambucano, mas também não saiu do banco de reservas.

Tendo que lidar com dores na lombar, o zagueiro passou por procedimento cirúrgico em meados de fevereiro. No fim de abril, já recuperado, deu início à transição física, antes de ser relacionado pela primeira vez para a partida com o Ceará, fora de casa.

