Sport oficializa a chegada de António Oliveira

A- A+

O Sport oficializou, na tarde desta sexta-feira (9), a contratação do técnico António Oliveira para a sequência da temporada. Antes do anúncio, o treinador foi apresentado ao elenco e ao staff rubro-negro. Ele chega para substituir o compatriota Pepa, demitido no último sábado (3).

O vínculo do novo comandante leonino será válido até o fim desta temporada, com cláusula de renovação automática em caso de classificação para a Copa Sul-Americana. Caso seja regularizado nesta sexta, poderá dirigir o time diante do Cruzeiro.

António Oliveira desembarcou na capital pernambucana na noite da última quinta-feira (8) sob a receptividade de alguns torcedores que marcaram presença no Aeroporto do Recife. O português traz os seguintes profissionais para compor a comissão técnica: Diego Favarin, Felipe Zilio, Vitor Couto e Fábio Miguel.

"Esse carinho fantástico, calor humano é que me faz sentir em casa. Agora é trabalhar para atingirmos aquilo que são os resultados que vão permitir que o objetivo seja alcançado. Todos os jogos são importantes, e contamos com vocês no domingo para no final fecharmos com uma vitória", falou à comunicação do clube.

No Sport, António Oliveira assume o clube na última posição da Série A. O Leão é a única equipe que ainda não venceu na competição, além de acumular a lanterna, com apenas dois pontos. Neste domingo (11), o Rubro-negro recebe o Cruzeiro, às 16h, pela 8ª rodada, na Ilha do Retiro.

O Leão tem novo treinador! ‍ O português António Oliveira já está no Recife para comandar o elenco rubro-negro na Série A. Seja muito bem-vindo ao nosso Clube: https://t.co/VKXTWXDeTC pic.twitter.com/fQkKElzWbu — Sport Club do Recife (@sportrecife) May 9, 2025

Veja também