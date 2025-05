A- A+

Mudanças Sport: António Oliveira explica esquema e usa provável novo técnico do Real Madrid como exemplo O Leão entrou em campo diante do Ceará com três zagueiros e seguiu com a formação até o final da partida, mesmo com o placar adverso

Dos 27 pontos disputados na Série A até o momento, o Sport somou apenas dois. Recém-chegado ao clube, o técnico António Oliveira comandou o Leão em dois jogos e ainda não pontuou.

Diante do Ceará, neste sábado (17), no Castelão, o português voltou a mudar no time e optou por três zagueiros, esquema que durou do início ao fim da partida.

Questionado na entrevista coletiva após a derrota, o treinador justificou a escolha pelo novo sistema que contou com Chico, Antônio Carlos e Lucas Cunha, e usou como exemplo Xabi Alonso, campeão alemão com o Bayer Leverkusen na última temporada, e cotado para assumir o Real Madrid com a saída de Carlo Ancelotti.

"Relativamente à estrutura escolhida para o jogo, tem muito a ver com aquilo que nós observamos de acordo com os gols que este time vem sofrendo. Tem muita dificuldade de defesa de cruzamento. Eu sou muito direto relativamente a isso, e muitas situações de controle de profundidade que a equipe tem extrema dificuldade, portanto, sobre isso vamos trabalhar", iniciou o treinador.

"A mudança de estrutura ou tirar um zagueiro que vai deixar a minha equipe mais ofensiva, é isso? Pronto, então, tenho que perguntar ao Xabi Alonso por quê ele mantém do princípio ao fim. Ele consegue ser campeão na Alemanha. Quando sobe com três zagueiros, projeta-se os laterais, portanto, os laterais são alas", argumentou António Oliveira.

Na visão do treinador, a derrota diante do Ceará não foi merecida pelo desempenho da equipe.

"Se formos fazer uma análise no clube relativamente ao jogo, o resultado claramente não espelha aquilo que foi o jogo, portanto, acho que não é por aí [...] Aliás, sob o ponto de vista estrutural, [a equipe] se comportou muito bem e foi de acordo com aquilo que foi a estratégia de jogo".

Erros individuais

Os maiores problemas da equipe na partida, de acordo com António Oliveira, vieram a partir de erros individuais. Ele comentou sobre a necessidade da equipe diminuir essas falhas na competição.

"A equipe tem que, claramente, parar de errar individualmente para não pôr em causa tudo aquilo que é uma organização e estratégia que é delineada desde o primeiro ao último minuto. Portanto, as falhas individuais acabam por colocar em questão tudo. E só existe uma forma de resolver que é continuar a trabalhar", analisou o técnico.

Durante a semana, o Sport anunciou uma reformulação no elenco. Com a janela ainda fechada, o clube informou que não renovará com Di Plácido e Lenny Lobato, além de procurar negociação para Matheus Alexandre e Gustavo Maia.

António Oliveira foi perguntado se teve participação na lista, mas não quis responder sobre a situação. "Eu respeito muito a pergunta, mas eu vou falar apenas sobre o jogo. O futuro será tratado em seu tempo", disse.

Afundado na lanterna da Série A, o Sport volta a campo apenas no dia 25, contra o Internacional, na Ilha do Retiro.



