Sport Executivo de futebol do Sport garante permanência de António Oliveira e mudanças no elenco A confirmação aconteceu em entrevista coletiva realizada na sede do clube, na manhã desta terça-feira (3)

O executivo de futebol do Sport Thiago Gasparino garantiu, na manhã desta terça-feira (3), a permanência de António Oliveira no comando técnico do clube. A confirmação aconteceu em entrevista coletiva realizada na sede do clube.

Gasparino justificou a permanência do treinador em razão do pouco tempo de trabalho do treinador e das características do elenco atual do Sport serem diferentes das que o português costuma trabalhar.

"António está há 20 dias no clube, chegou em um momento muito difícil - estamos passando por esse momento ainda, mesmo com o comando dele. Sabemos do incômodo do torcedor, porque o resultado não está vindo", iniciou.

"Nós temos que resolver esse problema a curto prazo, que é dar esse equilíbrio ao elenco. Foi-se montado um elenco totalmente diferente dentro do modelo de jogo que o António costuma trabalhar, por isso estamos focados em dar esse equilíbrio dentro do elenco. Nós acreditamos que com esse período da intertemporada nós realizaremos um grande trabalho", continuou.

Gasparino ainda destacou a melhora dos jogadores do elenco durante os treinamentos desde a chegada de António. Segundo ele, foram utilizados GPS, dados e estatísticas para comprovar essa melhora.

"Desde a chegada do António houve uma melhora de 35% nas cargas de treinamento e de 15% em volumes e ações de alta intensidade. Então a gente está vendo uma melhora, mas a melhora não é da noite para o dia. Nós não vamos conseguir consertar algo de cinco meses em uma ou duas semanas. Nós identificamos esses pontos e agora estamos trabalhando para corrigir e melhorar", destacou.

Reforços e saída de jogadores

Durante a coletiva, Gasparino também adiantou que o clube está trabalhando na chegada de reforços e na saída de alguns jogadores do elenco, como o próprio Oliveira já tinha adiantado após o jogo contra o Mirassol, no último domingo (1º).

"É um momento muito aquecido, onde todas as equipes elas vão se movimentar, vão se mexer, porque isso é natural de uma janela de transferência. Sabemos que temos que fazer os ajustes necessários para ter esse equilíbrio hoje dentro do nosso elenco."

"Estamos muito ativos no mercado, mas sabemos que vai ser um mercado desafiador pelo nosso cenário. Mas devido à credibilidade e à grandeza do clube, nós estamos tendo respostas positivas das pessoas, dos agentes, dos atletas e dos clubes que escutarem a nossa a nossa proposta. Então, estamos bastante motivados, trabalhando incansavelmente para que possamos encontrar esse equilíbrio agora nessa janela de transferência", explicou.

"O mercado é dinâmico, tanto para a entrada quanto para saída. Nós também estamos atrás de atletas para chegar, mas também tem outros clubes que estão atrás dos nossos atletas para reforçar a equipe. Então, nós temos tranquilidade nesse momento para fazer as melhores escolhas", finalizou.

Gasparino ainda destacou qual o perfil de jogador que deve chegar ao clube, porém evitou especificar posições.

"O perfil do jogador que nós estamos buscando agora é para dar esse equilíbrio, esse contraponto dentro do nosso elenco. São atletas fortes fisicamente, potentes, que que que tem o DNA do clube, que que aqui para 'suar o sangue', que é isso que nós estamos precisando", começou.

"Eu não vou falar de posições específicas para não criar nenhuma expectativa e também porque a gente sabe que o mercado é super aquecido, as concorrências com os outros clubes são grandes, mas nós estamos muito atento em relação aos ajustes necessários que serão feitos. Então, não não procuro dizer posição A, B ou C e o número de atletas também para a gente não criar expectativa, mas nós estamos atentos em todas as posições", finalizou.

