Sport Fim da linha: Sport anuncia a demissão do técnico António Oliveira Treinador português deixa o comando do clube após quatro jogos

O Sport anunciou saída do técnico António Oliveira do comando da equipe. De acordo com o clube, a decisão foi tomada após reunião entre a diretoria de futebol e o treinador, durante o período da manhã desta quarta-feira (4).

Além do treinador português, deixam o clube os auxiliares Felipe Zílio, Diego Favarin, Vitor Couto e Fábio Miguel.

A demissão de António Oliveira acontece um dia após o executivo de futebol do clube, Thiago Gasparino, garantir a continuidade do trabalho do treinador. Como justificativa para a sequência do trabalho do técnico, o dirigente afirmou o pouco tempo de trabalho e as características do elenco, que na visão de Gasparino, são diferentes das que António costumava trabalhar. O diretor ainda deu ênfase à evolução das atividades do dia a dia com o português e falou que reforços seriam entregues ao até então comandante leonino.

Logo depois do revés do Sport para o Mirassol, no último domingo, António Oliveira analisou o cenário do clube na Série A e pregou que só seguiria na equipe aquele que estivesse "comprometido com a causa". O técnico contava com o hiato de 40 dias sem partidas, por conta da parada para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, para dar sua cara ao time e fazer os ajustes necessários para o retorno da competição, em julho.

António Oliveira deixa o comando do Sport menos de um mês após ser contratado pelo clube. Ele foi anunciado em 09 de maio para substituir o também português Pepa. O treinador de 42 anos esteve à frente do time em quatro partidas, mas sai sem nenhuma vitória e com um aproveitamento de 8,3%.

Com o treinador na beira do gramado, o Sport foi goleado pelo Cruzeiro, na Ilha do Retiro, e ainda perdeu para Ceará e Mirassol, além de ficar no empate com o Internacional.

Confira a nota do Sport

O Sport Club do Recife informa que, após reuniões realizadas na manhã desta quarta-feira (04) entre a diretoria de futebol e o técnico António Oliveira, definiu-se pela necessidade de um ajuste de rota no comando técnico da equipe principal.

Desta forma, o Clube comunica oficialmente o desligamento do treinador António Oliveira e de sua comissão técnica, composta pelos auxiliares Felipe Zílio, Diego Favarin, Vitor Couto e Fábio Miguel.

O Clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados, desejando sucesso em seus futuros desafios.

