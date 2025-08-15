Sex, 15 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta15/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Sport

Sport anuncia 23.500 ingressos vendidos para jogo com o São Paulo

Partida será disputada neste sábado (16), às 18h30, na Ilha do Retiro

Reportar Erro
Torcida do Sport, na Ilha do RetiroTorcida do Sport, na Ilha do Retiro - Foto: Paulo Paiva/SCR

A Ilha do Retiro vai estar pulsando neste sábado (16), para Sport x São Paulo. Na tarde desta sexta-feira (15), o clube pernambucano divulgou que 23.500 ingressos já foram vendidos de forma antecipada para o confronto. A bola rola às 18h30, pela 20ª rodada do Brasileirão.

Ainda segundo o Sport, estão esgotados os setores Arquibancada Frontal, Sede e Assentos Especiais. O lote promocional vale até às 18h30 desta sexta. 

Leia também

• Vice-presidente do Sport revela reunião por avanço da SAF

• Sport oficializa a contratação do volante Lucas Kal

• Sport e São Paulo se reencontram em abertura do returno da Série A; veja o que mudou

Com a parcial divulgada pelo Leão, a expectativa é que todos os bilhetes sejam vendidos para o confronto deste final de semana. Atualmente, a capacidade da casa rubro-negra é de 26.345 torcedores. 

Diante do São Paulo, o Sport busca a segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro, após vencer o Grêmio, em Porto Alegre. O Leão é o lanterna da competição, com nove pontos. O Tricolor, por sua vez, ocupa a sétima posição, com 28 pontos, e soma cinco triunfos consecutivos. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter