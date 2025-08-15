A- A+

Sport Sport anuncia 23.500 ingressos vendidos para jogo com o São Paulo Partida será disputada neste sábado (16), às 18h30, na Ilha do Retiro

A Ilha do Retiro vai estar pulsando neste sábado (16), para Sport x São Paulo. Na tarde desta sexta-feira (15), o clube pernambucano divulgou que 23.500 ingressos já foram vendidos de forma antecipada para o confronto. A bola rola às 18h30, pela 20ª rodada do Brasileirão.

Ainda segundo o Sport, estão esgotados os setores Arquibancada Frontal, Sede e Assentos Especiais. O lote promocional vale até às 18h30 desta sexta.

Com a parcial divulgada pelo Leão, a expectativa é que todos os bilhetes sejam vendidos para o confronto deste final de semana. Atualmente, a capacidade da casa rubro-negra é de 26.345 torcedores.

Diante do São Paulo, o Sport busca a segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro, após vencer o Grêmio, em Porto Alegre. O Leão é o lanterna da competição, com nove pontos. O Tricolor, por sua vez, ocupa a sétima posição, com 28 pontos, e soma cinco triunfos consecutivos.

Veja também