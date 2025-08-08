Sex, 08 de Agosto

Futebol

Sport anuncia a contratação do lateral-direito Aderlan

Lateral, ex-Santos, firmou vínculo com o Leão até o fim da temporada 2025

Aderlan, novo lateral do SportAderlan, novo lateral do Sport - Foto: Divulgação/Sport

O Sport oficializou nesta sexta-feira (8) a contratação do lateral-direito Aderlan, de 34 anos. O atleta, que estava no Santos, firmou vínculo com o Leão até o fim da temporada de 2025. 

Aderlan foi a nona contratação do clube na atual janela de transferências. Antes deles, chegaram o goleiro Gabriel Vasconcelos, o zagueiro Ramon, o lateral-esquerdo Kévyson, o volante Pedro Augusto e os atacantes Derik Lacerda, Ignacio Ramírez, Matheusinho e Léo Pereira.

