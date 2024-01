Sport anuncia a contratação em definitivo do goleiro Thiago Couto

A- A+

O Sport acertou a contratação do nono reforço para a temporada. Na tarde desta terça-feira (2), o Leão anunciou a chegada do goleiro Thiago Couto, que estava emprestado pelo São Paulo ao Juventude. O arqueiro chega em definitivo com vínculo até o final de 2027.

Os valores da negociação não foram informados pelo Sport. Entretanto, segundo o jornalista André Hernan, o Leão desembolsou R$ 1,9 milhão para adquirir 50% dos direitos econômicos de Thiago junto ao São Paulo.

Na Série B da última temporada, Thiago Couto foi um dos destaques do acesso do Juventude à Série A. Das 40 aparições com a camisa do Papo em 2023, 34 foram na Segundona. Durante a competiçaõ, o novo reforço do Sport somou 17 partidas sem ser vazado.

Além de Thiago Couto, o Sport já anunciou outros oito contratações para 2024: o goleiro Caíque França, o lateral-direito Lucas Ramon, o zagueiro Luciano Castán, o lateral-esquerdo Riquelme, e os atacantes Zé Roberto, Pablo Dyego, Arthur Caíke e Romarinho.

