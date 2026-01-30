Sport anuncia a rescisão amigável com o volante Lucas Kal
Jogador estava fora dos planos desde dezembro e será pago em 10 parcelas, que serão pagos no início em julho de 2026
O Sport Club do Recife comunicou a rescisão amigável do contrato com o volante Lucas Kal na manhã desta sexta-feira (31). O jogador estava fora dos planos do Leão desde dezembro.
Segundo a nota divulgada pelo clube, foi consolidado o passivo vencido da temporada de 2025 e o atleta renunciou a mais de 90% das obrigações projetadas para a temporada de 2026.
O valor será pago em 10 parcelas, com início em julho de 2026, sendo acordado o encerramento definitivo das obrigações entre as partes.
A nota também afirmou que a negociação evitou a judicialização da negociação, cenário no qual o custo poderia alcançar patamar aproximadamente 84% superior ao valor acordado, afastando o risco de rescisão indireta e de encargos legais.
Em sua passagem pelo Sport, o volante atuou em 13 jogos, mas não balançou as redes e contribuiu com somente uma assistência.