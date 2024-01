A- A+

Saída Sport anuncia a saída do atacante Flávio Atleta estava na Ilha do Retiro desde 2021

Nesta terça-feira (23), o Sport anunciou a rescisão contratual do atacante Flávio, de 22 anos, que estava no clube desde 2021. O atleta tinha vínculo com a equipe rubro-negra até maio deste ano, mas em uma decisão em comum acordo, o contrato chegou ao fim.

Flávio chegou na Ilha do Retiro ainda nas categorias de base, pelo sub-20 do clube. Com a camisa do Sport, disputou o extinto Campeonato Brasileiro de Aspirantes e outras competições da base. Sua estreia com o elenco principal se deu em 2022.

Entre os profissionais, Flávio atuou por apenas 13 vezes, marcando dois gols apenas. Em 2023, o atleta não teve oportunidades vestindo a camisa do Leão e teve uma sequência de três empréstismos. Uma curta passagem pelo América-RN, onde atuou apenas dois jogos mas que terminou com o título estadual. Depois disputou a segunda divisão do Campeonato Paulista pela Penapolense e por fim, jogou a Série A2 do Pernnambucano pelo Vitória das Tabocas, onde teve destaque e marcou seis gols em oito partidas.

