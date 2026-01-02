Sport anuncia Adriano Titton como novo preparador físico de futebol

A- A+

Em meio à remodelação prevista para o clube em 2026, o Sport anunciou oficialmente a contratação do preparador físico Adriano Titton nesta sexta-feira (2).

Após 21 anos no São Paulo, o profissional começa o ano com o objetivo de preparar a comissão técnica rubro-negra para a próxima temporada.



Titton chegou ao Recife no último sábado (27) e já iniciou os trabalhos durante a reapresentação do elenco no dia 29 de dezembro.

Com experiência no futebol brasileiro, o preparador consolidou sua carreira no São Paulo, onde atuou em diferentes categorias e integrou comissões técnicas marcadas por conquistas nacionais e internacionais, como a Copa do Brasil de 2023.



Adriano Titton deve prezar a busca pela elevação do desempenho dos atletas ao longo da temporada, um pilar considerado essencial pelo treinador Roger Silva, apresentado oficialmente no dia 30 de dezembro.



“Nosso objetivo é desenvolver os atletas nos aspectos individual e coletivo, fazendo com que o Sport cresça e brigue pelos troféus no decorrer da temporada. E para isso, temos aqui ótima estrutura física e tecnológica”, declarou Titton.

