Futebol

Sport anuncia Adriano Titton como novo preparador físico de futebol

Profissional chega ao Leão após 21 anos no São Paulo

Adriano Titton, novo preparador físico do SportAdriano Titton, novo preparador físico do Sport - Foto: Paulo Paiva/Sport Club do Recife

Em meio à remodelação prevista para o clube em 2026, o Sport anunciou oficialmente a contratação do preparador físico Adriano Titton nesta sexta-feira (2).

Após 21 anos no São Paulo, o profissional começa o ano com o objetivo de preparar a comissão técnica rubro-negra para a próxima temporada.

Titton chegou ao Recife no último sábado (27) e já iniciou os trabalhos durante a reapresentação do elenco no dia 29 de dezembro.

Com experiência no futebol brasileiro, o preparador consolidou sua carreira no São Paulo, onde atuou em diferentes categorias e integrou comissões técnicas marcadas por conquistas nacionais e internacionais, como a Copa do Brasil de 2023.

Adriano Titton deve prezar a busca pela elevação do desempenho dos atletas ao longo da temporada, um pilar considerado essencial pelo treinador Roger Silva, apresentado oficialmente no dia 30 de dezembro.

“Nosso objetivo é desenvolver os atletas nos aspectos individual e coletivo, fazendo com que o Sport cresça e brigue pelos troféus no decorrer da temporada. E para isso, temos aqui ótima estrutura física e tecnológica”, declarou Titton.

