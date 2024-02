Sport anuncia André Figueiredo, ex-Corinthians, como novo executivo de futebol

A- A+

O Sport anunciou, na tarde desta sexta-feira (16), seu novo executivo de futebol. Trata-se de André Figueiredo. Já no Recife para iniciar os trabalhos junto ao departamento de futebol leonino, ele chega para substituir Jorge Andrade, que acertou com o Internacional.

O último trabalho de André Figueiredo foi no Corinthians. Ele deixou o clube paulista no início deste ano, após duas temporadas. Segundo o Sport, o novo diretor "encaixa-se no perfil procurado para dar sequência ao processo de profissionalização e reestruturação administrativa e esportiva de futebol".

No Sport, André Figueiredo fará parte do comitê gestor do clube, ao lado de Guilherme Falcão, João Marcelo Barros, Raphael Campos, além do coordenador técnico Ricardo Drubscky.

O novo executivo de futebol do Sport tem ainda no currículo passagens por equipes como Atlético-MG, Ceará e Chapecoense.

