A- A+

Sport Sport contrata Brenno Lucena como coordenador de mercado Profissional vem para estruturar o setor de análise e atuar diretamente na busca por reforços

O Sport efetuou a aquisição de Brenno Lucena para o cargo de coordenador de futebol. O profissional desembarcou no Recife na manhã desta segunda-feira (22) e já iniciou os trabalhos presenciais no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, como parte do processo de reorganização do departamento de futebol visando a temporada 2026. A informação foi dada inicialmente pela Rádio Jornal e confirmada pela Folha de Pernambuco.

Atuação no mercado e ligação com a comissão técnica

Brenno Lucena será o responsável por coordenar o departamento de mercado do clube. Entre as atribuições, estão a identificação de reforços, o acompanhamento de negociações e a interlocução direta com a comissão técnica comandada por Roger Silva.

Lucena, inclusive, teve papel ativo na negociação que resultou na contratação do treinador. Foi ele quem conduziu as conversas iniciais com Roger Silva e participou das reuniões com a diretoria do Londrina, clube onde o técnico estava empregado.

Reestruturação dos setores internos

Além da atuação no mercado, Brenno terá como missão a reestruturação dos setores de análise de desempenho e de mercado. Atualmente, o Sport conta com apenas um profissional nessas funções, e a expectativa é de ampliação da equipe nos próximos meses.

Experiência e histórico no futebol brasileiro

Com passagens por Náutico, CSA, Criciúma, Paysandu e pelo Club Taquary, do Paraguai, Brenno Lucena construiu sua carreira principalmente como analista de desempenho. No currículo, soma conquistas relevantes, como o título da Série C e o acesso à Série B pelo Náutico, em 2019, além do Campeonato Paraense de 2021, pelo Paysandu.

Com a chegada de Lucena, o departamento de futebol do Sport passa a contar com Ítalo Rodrigues, como executivo de futebol; Marcus Vinícius, diretor estatutário; e Brenno Lucena, como coordenador.

Veja também