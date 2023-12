Sport anuncia Caíque França como novo goleiro

A- A+

No final da noite desta terça-feira (19), o Sport anunciou o segundo reforço do dia. O Leão oficializou a chegada do goleiro Caíque França, que defendeu a Ponte Preta em 2023.

O novo arqueiro rubro-negro tem 28 anos e será jogador do Sport até o final de 2024. Ele chega como um possível titular, uma vez que Renan foi para o Juventude e Dênis está machucado.

Dos goleiros de 2023, apenas Jordan- que terminou a reta final da Segundona como titular-, segue no Leão da Ilha.

O goleiro é formado nas categorias de base do Corinthians- onde fez poucos jogos como profissional. Caíque França jogou duas temporadas pela Ponte Preta entre 2022 e 2023. Neste ano, foram 58 partidas defendendo a Macaca, sendo um dos principais responsáveis pela permanência na segunda divisão.

Além de Caíque, o Sport anunciou nesta terça (19) o atacante Arthur Caíke. Eles se juntam ao lateral-direito Lucas Ramon, ao zagueiro Luciano Castán e ao centroavante Zé Roberto como novas contratações para 2024.



