Futebol

Sport anuncia check-in extra para sócios e gratuidade para menores de 16 anos contra o Fluminense

Para garantir o check-in extra, basta ao sócio acessar a plataforma de compra de ingressos (clicando aqui) e confirmar sua presença na partida

Torcida do Sport na Ilha do Retiro Torcida do Sport na Ilha do Retiro  - Foto: Paulo Paiva/Sport Club do Recife

O Sport comunicou nesta terça-feira (30) que disponibilizará ao sócio um check-in gratuito para acompanhante, com entrada sem custos para crianças e adolescentes de até 16 anos para o jogo contra o Fluminense, quarta-feira (1º), na Ilha do Retiro, pela Série A do Campeonato Brasileiro. 

Para garantir o check-in extra, basta o sócio acessar a plataforma de compra de ingressos e confirmar sua presença na partida. Já as crianças e adolescentes de até 16 anos terão acesso gratuito mediante disponibilidade no setor e apresentação de documentação comprobatória no momento do acesso à Ilha do Retiro.

