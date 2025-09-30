Futebol
Sport anuncia check-in extra para sócios e gratuidade para menores de 16 anos contra o Fluminense
Para garantir o check-in extra, basta ao sócio acessar a plataforma de compra de ingressos (clicando aqui) e confirmar sua presença na partida
O Sport comunicou nesta terça-feira (30) que disponibilizará ao sócio um check-in gratuito para acompanhante, com entrada sem custos para crianças e adolescentes de até 16 anos para o jogo contra o Fluminense, quarta-feira (1º), na Ilha do Retiro, pela Série A do Campeonato Brasileiro.
Para garantir o check-in extra, basta o sócio acessar a plataforma de compra de ingressos e confirmar sua presença na partida. Já as crianças e adolescentes de até 16 anos terão acesso gratuito mediante disponibilidade no setor e apresentação de documentação comprobatória no momento do acesso à Ilha do Retiro.