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Sport Sport anuncia chegada do zagueiro Habraão Defensor estava no Athletico-PR e fechou com o Leão até o fim de 2026

O Sport oficializou, nesta quinta-feira (26), a contratação do zagueiro Habraão, de 24 anos. O defensor estava no Athletico-PR e firmou vínculo com os pernambucanos até o término da atual temporada.

Neste ano, com a camisa do Furacão, o novo reforço leonino entrou em campo apenas quatro vezes. Todas pelo Campeonato Paranaense.

Contratado pelo Athletico em 2024, Habraão ainda soma passagens por times como Fortaleza, ABC e Chapecoense. No exterior, defendeu as cores do Santa Clara, de Portugal.

No Sport, Habraão terá como companheiros de zaga Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto, Ramon Menezes e Zé Marcos.

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