Sport anuncia chegada do zagueiro Marcelo Benevenuto
Defensor de 30 anos assinou com o Leão até o fim da Série B
O Sport anunciou, na tarde desta terça-feira (27), a contratação do zagueiro Marcelo Benevenuto. O novo reforço assinou vínculo com o Rubro-negro até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. Na última temporada, o atleta defendeu o Criciúma.
O defensor de 30 anos já passou por exames e treina com os novos companheiros sob o comando do técnico Roger Silva.
“Chegar ao Sport é um momento de bastante felicidade, é um Clube grande e de representatividade forte no futebol brasileiro. Não vai faltar dedicação e muito trabalho, para, junto com o técnico Roger e os meus companheiros, fazer uma excelente temporada”, declarou Benevenuto ao site oficial do Sport.
Revelado pelo Botafogo, Marcelo Benevenuto ainda soma passagens por outras equipes do futebol brasileiro. O zagueiro defendeu as cores do Fortaleza, Coritiba e, em 2025, atuou em 17 partidas pelo Criciúma.
No Sport, o novo contratado terá as companhias de Ramon, Marcelo Ajul e Felype Gabriel no miolo de zaga.