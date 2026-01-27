Ter, 27 de Janeiro

Sport

Sport anuncia chegada do zagueiro Marcelo Benevenuto

Defensor de 30 anos assinou com o Leão até o fim da Série B

Marcelo Benevenuto em ação no CT do SportMarcelo Benevenuto em ação no CT do Sport - Foto: Paulo Paiva/SCR

O Sport anunciou, na tarde desta terça-feira (27), a contratação do zagueiro Marcelo Benevenuto. O novo reforço assinou vínculo com o Rubro-negro até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. Na última temporada, o atleta defendeu o Criciúma. 

O defensor de 30 anos já passou por exames e treina com os novos companheiros sob o comando do técnico Roger Silva. 

“Chegar ao Sport é um momento de bastante felicidade, é um Clube grande e de representatividade forte no futebol brasileiro. Não vai faltar dedicação e muito trabalho, para, junto com o técnico Roger e os meus companheiros, fazer uma excelente temporada”, declarou Benevenuto ao site oficial do Sport. 

Revelado pelo Botafogo, Marcelo Benevenuto ainda soma passagens por outras equipes do futebol brasileiro. O zagueiro defendeu as cores do Fortaleza, Coritiba e, em 2025, atuou em 17 partidas pelo Criciúma. 

No Sport, o novo contratado terá as companhias de Ramon, Marcelo Ajul e Felype Gabriel no miolo de zaga.  

