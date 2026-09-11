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Futebol Sport anuncia contratação atacante Kervin Venezuelano de 21 anos estava no Maccabi Tel Aviv, de Israel, e chega para reforçar o Leão na Série B

Após anunciar a chegada do lateral-esquerdo Raí Lopes, o Sport confirmou mais uma contratação para a sequência da temporada 2026. Trata-se do atacante venezuelano Kervin, de 21 anos.

O jogador estava no Maccabi Tel Aviv, de Israel, e já está trabalhando com os demais atletas do elenco leonino. O atacante tem contrato até 30 de junho de 2027. “Estou feliz e motivado a dar meu máximo para representar muito bem a tradição e a força do Sport”, celebrou o atacante.

O Sport informou em nota que, após o jogador ser regularizado no BID, ele cumprirá três jogos de suspensão devido a um gancho de sete jogos em andamento.

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