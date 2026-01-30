A- A+

Sport anuncia contratação do atacante Iury Castilho; atleta está regularizado

O Sport anunciou a contratação do atacante Iury Castilho, de 30 anos. O novo reforço assinou com o clube leonino até novembro de 2026. O jogador foi regularizado na noite desta sexta-feira (30) e poderá reforçar a equipe na reta final do Campeonato Pernambucano.

Na última temporada, depois de iniciar o ano vestindo a camisa do Mirassol, o atacante foi destaque do Coritiba na caminhada do acesso à Série A do Brasileiro. Foram quatro gols e três assistências a favor do Coxa.

No Leão, inclusive, Castilho reencontrará Carlos De Pena e Clayson, atletas recém-anunciados e que também fizeram parte do elenco do Coritiba na Série B do ano passado. Gustavo Coutinho, de volta ao Rubro-negro neste ano, também atuou pelo time paranaense na última temporada.

No futebol brasileiro, o novo atacante rubro-negro soma passagens por Avaí, CSA, Ceará, Cuiabá, Vitória, Mirassol e Coritiba. No exterior, defendeu Zorya Luhanks, da Ucrânia, Al-Nasr, dos Emirados Árabes, Al-Fayha, da Arábia Saudita, Portimonense, de Portugal e Renofa Yamaguchi, do Japão.

