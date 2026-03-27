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Sport anuncia contratação do atacante Pedro Perotti, ex-Chapecoense

Jogador assinou com os pernambucanos até o fim da Série B do Brasileiro

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Perotti, novo atacante do SportPerotti, novo atacante do Sport - Foto: Divulgação/Sport

Com a saída de Gustavo Coutinho, por empréstimo, para o Atlético-GO, o Sport preencheu a lacuna com uma nova contratação: trata-se do atacante Pedro Perotti, de 28 anos, que estava atuando pela Chapecoense. 

Em anúncio feito na tarde desta sexta-feira (27), o clube rubro-negro informou que o atleta firmou vínculo até o término do Campeonato Brasileiro da Série B. 

O Sport será o segundo clube brasileiro no currículo de Perotti. Desde que foi relevado pela Chapecoense, em 2016, o atacante só deixou a equipe catarinense para atuar no exterior. Ele defendeu Nacional (Portugal), FC Tokyo (Japão) e Radomiak Radom (Polônia).

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Neste ano, pelo Verdão do Oeste, Perotti entrou em campo apenas oito vezes e contribuiu com um gol e uma assistência. No ano passado, após passagem pelo futebol polonês, fez parte da campanha do acesso da Chape à Série A. Foram 21 partidas e quatro tentos anotados na Série B. 

No Sport, o centroavante de 1,86m terá a concorrência de Zé Roberto para o setor, além de Iury Castilho, que também atua como último homem de ataque. 

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