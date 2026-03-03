Sport anuncia contratação do meio-campo Biel
Reforço assinou com o Leão por empréstimo até o fim da Série B
O Sport anunciou, na tarde desta terça-feira (3), a contratação do meio-campo Biel, que estava no Brusque. Aos 23 anos, o atleta chega ao Rubro-negro por empréstimo até o término da Série B do Campeonato Brasileiro.
O novo jogador rubro-negro já passou por exames médicos e clínicos no CT José de Andrade Médicis e tem trabalhado junto aos demais companheiros, sob o comando do técnico Roger Silva.
"Muito feliz em chegar ao Sport. Vestir esta camisa é uma grande honra e um grande orgulho. Não vai faltar dedicação e trabalho para poder fazer um grande ano e conquistar os nossos objetivos”, declarou o jogador ao site oficial rubro-negro.
Biel deve viajar com a delegação para o Espírito Santos, nesta terça-feira, para compromisso válido pela Copa do Brasil. Na quinta (5), o Sport encara a Desportiva Ferroviária, às 19h, pela segunda fase. Para poder atuar, Biel precisa ser regularizado até a noite desta quarta (4).
Vale lembrar que o jogador não pode atuar na final do Campeonato Pernambucano, pois o período de inscrições se encerrou no fim de janeiro.
Revelado pelo Coritiba, onde foi bicampeão paranaense, Biel soma ainda passagens por Novorizontino e Paysandu. Em 2026, pelo Brusque, esteve em campo em dez dos 11 jogos da equipe catarinense, e contribuiu com dois gols e duas assistências.