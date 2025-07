Sport anuncia contratação por empréstimo de Kévyson

A- A+

O Sport anunciou, nesta sexta-feira (11), a contratação do lateral-esquerdo Kévyson. O vínculo, por empréstimo junto ao Santos, vai até dezembro deste ano.

O atleta de 21 anos é formado pelas categorias de base do Santos e tem pouca minutagem na equipe profissional do Peixe.

Kévyson entrou em campo três vezes na temporada, sendo apenas uma partida pelo Campeonato Brasileiro. Ele saiu do banco de reservas na derrota para o Grêmio.



Reformulação

Vivendo uma reformulação no elenco após a péssima largada no Brasileirão, Kévyson é o terceiro jogador anunciado pelo clube. O goleiro Gabriel Vasconcelos e o volante Pedro Augusto foram as outras contratações.

Após o jogo contra o Ceará, o técnico Daniel Paulista comentou também sobre dois nomes que estão próximos da oficialização: o meia-atacante Matheusinho e o centroavante Ignacio Ramírez.



Veja também