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Sport Sport anuncia Daniel Neri como novo técnico do sub-20 Treinador firmou vínculo de duas temporadas com o Leão pernambucano

O Sport anunciou, na noite desta quinta-feira (8), Daniel Neri como novo treinador da equipe sub-20. O técnico chega ao Leão após deixar o Náutico.

Aos 47 anos, o português firmou vínculo com o clube pernambucano até 2028 e já passa a dirigir a equipe na disputa do Campeonato Pernambucano da categoria.

Neri é um velho conhecido do futebol de Pernambuco. Em 2013, trabalhou na base do Porto, de Caruaru, antes de integrar a estrutura de formação do Sport. Cinco anos depois, deu início à sua trajetória no futebol profissional no comando do Flamengo de Arcoverde. Em seguida, dirigiu o Salgueiro entre 2019 e 2021, faturando o título estadual em 2020.

Passado o bom trabalho no Carcará, o português ainda ganhou mais dois títulos estaduais no Nordeste: em 2021, pelo Sampaio Corrêa, e em 2022, pelo Sergipe. Ainda no futebol brasileiro, Daniel Neri dirigiu América-RN e Madureira.

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