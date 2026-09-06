Sport anuncia demissão de Gilmar Dal Pozzo; treinador se pronuncia

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Chegou ao fim, neste domingo (6), a segunda passagem do técnico Gilmar Dal Pozzo pelo Sport. A demissão do treinador foi oficializada ainda durante a manhã, um dia após a derrota do clube pernambucano para o Ceará, por 2x1, no Castelão, pela 26ª rodada da Série B. O auxiliar Emerson Nunes também foi demitido.

"O Sport Club do Recife comunica que o técnico Gilmar Dal Pozzo e o seu auxiliar, Emerson Nunes, não exercem mais as suas respectivas funções no futebol rubro-negro. O Clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados e pelo comprometimento demonstrado durante o período em que estiveram à frente do elenco leonino, além de sucesso na continuidade da carreira", publicou o Rubro-negro.

Gilmar Dal Pozzo foi o terceiro técnico do Sport na temporada. Anunciado no fim de junho, chegou para substituir Márcio Goiano e comandou a equipe em 11 partidas na Segundona. No acumulado, foram três vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Um aproveitamento de apenas 39,4%. O Leão é o novo colocado, com 38 pontos. São quatro pontos a menos que o CRB, time que abre o G-6.

Treinador se despede

Em comunicado enviado à reportagem, através de assessoria de comunicação, Dal Pozzo agredeceu o período que esteve à frente do clube e resumiu como "positiva" a convivência com todos que fazem o dia a dia do Sport.

"Agradeço em meu nome e do meu auxiliar, Emerson Nunes, o período à frente do Sport Club do Recife, neste retorno ao estado de Pernambuco. A positiva convivência com todos, desde presidente, diretores, funcionários, atletas e demais membros da comissão técnica, assim como torcida e imprensa pernambucana ditaram esses meses. Seguimos para o próximo desafio em breve".

Próximo jogo

Em meio à procura por um próximo treinador, o Sport volta a campo pela Série B na próxima quinta-feira. Pela 27ª rodada, o time da Ilha do Retiro recebe a lanterna e em crise Ponte Preta, às 21h30, na capital pernambucana.

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