Futebol Sport anuncia demissão do técnico Enderson Moreira Saída acontece após a derrota dos pernambucanos por 1x0 para o Vitória, no Barradão, que praticamente eliminou as chances de acesso à Série A do clube

O Sport anunciou neste domingo (19) a demissão do técnico Enderson Moreira. O profissional deixa o comando do clube após a derrota por 1x0 para o Vitória, no Barradão, pela Série B do Campeonato Brasileiro, que praticamente tirou as chances pernambucanas de acesso à Série A.



Em entrevista após o jogo contra o Vitória, o treinador já tinha deixado claro que não continuaria no clube para 2024. E foi além, indicando que a permanência dele no Sport poderia ter sido interrompida antes.



"A gente tem que entender ciclos. O ciclo do Enderson poderia ter sido encerrado um pouco antes. Talvez no momento em que a gente não estava conseguindo o resultado. Busquei alternativas, vim com toda minha energia e força. Acho que fizemos coisas muito boas, mas o principal objetivo da temporada.... Matematicamente (existe chance), mas é muito difícil. A gente depende não só do nosso resultado, mas de mais cinco. No futebol, até pode acontecer, mas é muito improvável", lamentou.



O técnico, porém, negou que faltou esforço dos jogadores na reta final da temporada. "Não há Enderson para 2024 no Sport. Queria muito entregar ao próximo treinador o clube na Série A. Infelizmente, não foi possível. De uma maneira até meio inacreditável. Não houve falta de empenho e dedicação dos jogadores, mas não conseguimos transformar isso em gols", completou.

Enderson sai do Sport com o clube ocupando a oitava posição, com 60 pontos, e precisando vencer o Sampaio Corrêa, sábado (25), na última rodada da Série B, além de uma combinação de resultados para garantir o acesso à Série A.

Ao todo, Enderson comandou o Sport em 67 jogos, com 39 vitórias, 16 empates e 12 derrotas. Um aproveitamento de 66,1%. Comandou o clube na campanha do título pernambucano, vencendo o Retrô, mas tendo também um insucesso com o vice da Copa do Nordeste, perante o Ceará.

O Sport anuncia, em comum acordo, a saída do treinador Enderson Moreira. Também deixam o Clube os auxiliares Luís Flores e Aílton Serafim e o preparador físico Gerson Rocha.



A diretora rubro-negra agradece o trabalho dos profissionais e deseja sucesso nos projetos futuros. pic.twitter.com/v5irFn1JkQ — Sport Club do Recife (@sportrecife) November 19, 2023

