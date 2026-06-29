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Sport anuncia demissão do técnico Márcio Goiano

Derrota contra o Fortaleza fora de casa colocou um ponto final na passagem do treinador pelo Leão

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Márcio Goiano, ex-técnico do SportMárcio Goiano, ex-técnico do Sport - Foto: Paulo Paiva/SCR

Márcio Goiano não é mais o técnico do Sport. Após a derrota por 2 a 1 para o Fortaleza nesse domingo (28), na Arena Castelão, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o clube rubro-negro anunciou a saída do treinador do comando técnico nesta segunda-feira (29). 

Na partida, a equipe pernambucana sofreu o gol no último lance e, com o resultado negativo, ampliou o jejum de vitórias para quatro jogos, saindo do G6 da competição.

No último confronto na Ilha do Retiro, contra o Atlético-GO, o Rubro-Negro também sofreu um gol no último lance, causando o empate em 1 a 1.

 

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Com a instabilidade do time, Goiano foi alvo de muitas críticas da torcida no estádio, ao ponto de ser chamado de "burro" pelos torcedores presentes.

Trajetória no Leão
Márcio assumiu o comando interino rubro-negro após a demissão de Roger Silva, no fim de março. Devido aos bons resultados, o agora ex-treinador foi efetivado em 16 de abril, com cinco vitórias e dois empates em sete jogos.

Efetivado, comandou o Leão por 15 partidas: somando os períodos, o agora ex-técnico acumulou 12 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Márcio deixa o Sport na oitava colocação da Segundona, com 25 pontos.

 

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