Sport anuncia demissão do técnico Márcio Goiano

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Márcio Goiano não é mais o técnico do Sport. Após a derrota por 2 a 1 para o Fortaleza nesse domingo (28), na Arena Castelão, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o clube rubro-negro anunciou a saída do treinador do comando técnico nesta segunda-feira (29).



Na partida, a equipe pernambucana sofreu o gol no último lance e, com o resultado negativo, ampliou o jejum de vitórias para quatro jogos, saindo do G6 da competição.



No último confronto na Ilha do Retiro, contra o Atlético-GO, o Rubro-Negro também sofreu um gol no último lance, causando o empate em 1 a 1.









Com a instabilidade do time, Goiano foi alvo de muitas críticas da torcida no estádio, ao ponto de ser chamado de "burro" pelos torcedores presentes.



Trajetória no Leão

Márcio assumiu o comando interino rubro-negro após a demissão de Roger Silva, no fim de março. Devido aos bons resultados, o agora ex-treinador foi efetivado em 16 de abril, com cinco vitórias e dois empates em sete jogos.



Efetivado, comandou o Leão por 15 partidas: somando os períodos, o agora ex-técnico acumulou 12 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Márcio deixa o Sport na oitava colocação da Segundona, com 25 pontos.

O Sport Club do Recife informa que Márcio Goiano não é mais o treinador da equipe.



O Clube agradece ao profissional por todo empenho, seriedade e dedicação, ao mesmo tempo em que deseja muito sucesso na sequência da carreira. pic.twitter.com/0WewG2WL8k — Sport Club do Recife (@sportrecife) June 29, 2026

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